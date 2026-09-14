FENERBAHÇE, Süper Lig’de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK 11’LER BELLİ OLDU
Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler açıklandı.
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.
FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK deplasmanında Marco Asensio’dan faydalanamayacak. Sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Asensio, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedeflerken, Gaziantep FK ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan arayacak.