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Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedeflerken, Gaziantep FK ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan arayacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler açıklandı.

FENERBAHÇE, Süper Lig’de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

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