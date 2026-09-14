SİLİVRİ açıklarında denizde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkararak Silivri Limanı’na getirdi.

Olay, saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı’na denizde ceset bulunduğu yönünde ihbar yapılması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, inceleme yapılmak üzere Silivri Limanı’na getirildi. Yapılan ilk incelemelerde cesedin uzun süre suda kalmasına bağlı olarak tahriş ve bozulmaya uğradığı belirlendi.

Bu nedenle kişinin kimliği ilk incelemede tespit edilemedi.

ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Ceset, kimliğinin tespit edilmesi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılacak incelemelerin ardından kişinin kimliği ve ölüm nedeninin netlik kazanması bekleniyor.