Uzmanların aktardığına göre, ciltte İnsan Papilloma Virüsü (HPV) kaynaklı ortaya çıkan siğiller, doğru bakım rutini ve dermatolojik tedavi ile kontrol altına alınabiliyor. Cilt bariyerinin güçlü tutulması ve hijyen kurallarına uyulması, bulaşma riskini en aza indiren temel faktörler olarak öne çıkıyor.

Virüs, ciltteki mikro çatlaklardan vücuda sızarak hücrelerin normalden hızlı çoğalmasına yol açıyor. Havuz, spor salonu ve nemli ortak kullanım alanları bulaşma riskini artırıyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar ve sık sık çıplak ayakla dolaşanlar risk grubunda bulunuyor.

SİĞİL TEDAVİSİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?

Uzmanlar, siğil bulunan bölgenin temiz ve kuru tutulması gerektiğini belirtiyor. Dermatolog gözetiminde kullanılan salisilik asit içerikli ürünler, düzenli uygulamada siğil dokusunu zamanla yumuşatarak iyileşme sürecini destekliyor. Tedavinin etkili olabilmesi için ürünlerin önerilen süre boyunca kesintisiz uygulanması büyük önem taşıyor.

DOĞAL YAĞLAR SİĞİLE İYİ GELİR Mİ?

Halk arasında çay ağacı yağı gibi antimikrobiyal doğal yağlar destekleyici olarak tercih edilse de, uzmanlar bu ürünlerin bilimsel kanıtlarının sınırlı olduğunu vurguluyor. Doğal yağların açık yaralara sürülmemesi, mutlaka seyreltilmesi ve ciltte tahriş oluştuğunda kullanımın derhal bırakılması gerekiyor. Hassas ciltlerde ve çocuklarda doktor onayı olmadan bu tür alternatif yöntemlerin uygulanması önerilmiyor.

SİĞİLİN YAYILMASI NASIL ENGELLENİR?

Siğili koparmak, kesmek veya tıraş bıçağıyla tahriş etmek, virüsün çevre dokulara hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. Uzman uyarılarına göre; havlu, tırnak makası ve ponza taşı gibi kişisel eşyaların kesinlikle ortak kullanılmaması gerekiyor. Enfekte bölgenin kapalı tutulması ve düzenli el yıkama alışkanlığı, virüsün başka kişilere geçme ihtimalini büyük ölçüde düşürüyor.