Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucunda, mağdur R.Y.'nin evlilik vaadiyle dolandırıldığı olay aydınlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, mağdurla irtibat kurarken kendisini L.A. ismiyle tanıtan kişinin gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip sonucu yeri tespit edilen M.H., yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayda aracılık yaptığı öne sürülen ikinci şüpheli K.T. de Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan M.H. ile K.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, mağdur R.Y.'nin evlilik vaadiyle kandırılarak yaklaşık 800 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı ve bir televizyon programında da gündeme geldiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğü, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri de dolandırıp dolandırmadığının araştırıldığı öğrenildi.