Alanya’da yaşayan Aslı Çelik, 67 yaşındaki annesi Ayşe Çelik’in yaklaşık üç ay önce babası tarafından Ankara’ya götürüldüğünü ve o tarihten bu yana kendisinden haber alamadığını ileri sürdü. Annesinin sağlık durumundan endişe duyduğunu belirten Çelik, yetkililere çağrıda bulundu.

“ÜÇ AYDIR GÖREMİYORUM”

Yaklaşık yedi yıl boyunca annesinin tüm bakımını üstlendiğini söyleyen Aslı Çelik, annesinin yanında bulunduğu dönemde sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ifade etti. Çelik, üç ay önce babasının baskı ve tehditleri sonucu annesinin yanından ayrıldığını iddia ederek, o günden bu yana telefonla dahi sağlıklı şekilde iletişim kuramadığını öne sürdü.

Annesinin telefonunun elinden alındığını iddia eden Çelik, görüşmeler sırasında annesine yalnızca iyi olduğunu söylemesinin istendiğini ve baskı altında tutulduğunu düşündüğünü dile getirdi.

“SAĞLIKSIZ ORTAMDA YAŞIYOR” İDDİASI

Annesinin fil hastalığı, şeker ve tansiyon rahatsızlıkları bulunduğunu belirten Çelik, babasının Ankara’daki evinin hijyenik olmadığını öne sürdü. Evin çöp biriktirilen ve sağlık açısından risk taşıyan bir ortam olduğunu iddia eden Çelik, annesinin bu koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini savundu.

Babasının psikolojik sorunları bulunduğunu da ileri süren Çelik, daha önce hastanede kendisine bıçakla saldırdığını ve annesiyle görüşmesini engellediğini iddia etti.

YETKİLİLERE MÜDAHALE ÇAĞRISI

Annesinin zor durumda olduğunu öne süren Aslı Çelik, ilgili kurumların bir an önce inceleme başlatmasını isteyerek, annesinin sağlık ve güvenlik durumunun tespit edilmesini talep etti.

İddiaların hedefindeki baba ise basın mensuplarının yönelttiği sorulara yanıt vermedi.

Alanya’da da yakından takip edilen olayla ilgili, iddiaların doğruluğuna ilişkin yetkili kurumlar tarafından yapılacak olası inceleme ve açıklamalar kamuoyu tarafından bekleniyor.