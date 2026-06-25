Alanya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona eriyor. İlçe genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 65 bin 275 öğrenci, yarın düzenlenecek törenlerle karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı 26 Haziran'da tamamlanıyor.

RESMİ TÖREN TAHİR TULUK ORTAOKULU'NDA

Alanya'daki resmi karne töreni, yarın saat 10.00'da Tahir Tuluk Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek. Törende öğrenciler karnelerini alırken, eğitim öğretim yılının değerlendirmesi de yapılacak.

Öğrenciler için yaz tatili yaklaşık iki ay sürecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül'de başlayacak, öğrenciler ise 8 Eylül 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

KARNE GÜNÜNE ÜCRETSİZ KONSER

Karne gününün coşkusu akşam saatlerinde kültürel bir etkinlikle devam edecek. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, müdürlük bünyesinde görev yapan müzik öğretmenleri solo halk müziği konseri verecek.

Konser, saat 20.00'de Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayacak. Etkinlik tüm vatandaşlara açık olacak ve herhangi bir ücret alınmayacak. Organizasyonla öğrencilerin karne sevincini aileleri ve Alanya halkıyla birlikte paylaşması amaçlanıyor.

Kaynak: Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı, Haber Merkezi.