Kaza, saat 15.30 sıralarında Batman Çevre Yolu üzerindeki Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın E. yönetimindeki 21 LD 333 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer B.'nin kullandığı 06 BIG 213 plakalı bir bankaya ait para nakil minibüsü kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunan sürücü Aydın E. ile araçtaki 5'i çocuk 12 yolcu yaralandı. Para nakil minibüsünün sürücüsü Ömer B. ile araçta bulunan Ömer B. de kazada yaralananlar arasında yer aldı. Böylece kazada yaralananların sayısı 15'e ulaştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Stadyum Kavşağı'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatırken, sürücülerin ifadelerine de başvurulacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.