ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, beraberindeki kurum amirleri ve ilçe protokolü ile birlikte Kızılcaşehir ve Akçatı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle meydanlarında gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Öztürk, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine yerinde talimat verdi.

Kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet eden Kaymakam Öztürk, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla bu tür ziyaretlere önem verdiklerini belirtti. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları doğrudan dinleyen Öztürk, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Ziyaretlerde özellikle asayiş, güvenlik, ulaşım, altyapı, yol bakım ve çeşitli kamu hizmetlerine ilişkin talepler gündeme geldi. Vatandaşların dile getirdiği sorunlar tek tek not alınırken, ilgili kurum müdürleri de çözüm süreçleri konusunda bilgilendirildi. Kaymakam Öztürk, mümkün olan konuların kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Mahalle sakinleri ise sorunlarını doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldukları ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettiklerini ifade etti.

Ziyaretlerde yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan orman yangını riski de gündeme geldi. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, özellikle sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle yangın riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anız yakılması, sera atıklarının kontrolsüz şekilde yakılması ve ormanlık alanlarda ateş yakılması gibi uygulamaların büyük felaketlere yol açabileceğini belirten Öztürk, herkesin bu konuda sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara "Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" çağrısında bulunan Kaymakam Öztürk, en küçük bir duman veya yangın belirtisinin vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile Orman İşletme ekiplerine bildirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kızılcaşehir ve Akçatı mahallelerinde gerçekleştirilen ziyaretler, vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından sona ererken, ilçe genelindeki kırsal mahallelere yönelik benzer ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi. Bu ziyaretlerle hem vatandaşların taleplerinin yerinde tespit edilmesi hem de kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. (Şerife ÇOBAN)