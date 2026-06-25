Olay, 21 Nisan'da Mersin'de faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. ve S.Y. çiftinin yaklaşık 2,5 yıldır aynı merkezde eğitim alan otizmli oğulları K.Y., son dönemde rehabilitasyon merkezine gitmek istememeye başladı. Çocuğun huzursuz davranışlar sergilemesi ve okula karşı yoğun tepki göstermesi üzerine aile durumdan şüphelendi.

Bir süre sonra çocuklarının vücudunda darp izleri fark eden aile, yaşananların nedenini öğrenmek amacıyla rehabilitasyon merkezi yönetimiyle görüştü ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini talep etti.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, eğitmen S.P.C.'nin küçük çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerin ardından aile durumu polis ekiplerine bildirerek eğitmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.P.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan eğitmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından yaşananlar da ailenin iddialarını destekleyen önemli ayrıntılar arasında yer aldı. K.Y.'nin rehabilitasyon merkezinin bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyarak ağlamaya başlaması, ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuğun yaşadığı korku ve tedirginlik dikkat çekti.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanık S.P.C.'nin yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmada tarafların savunmaları ve dosyadaki deliller değerlendirilmeye başlanırken, davanın ilerleyen celselerinde tanıkların dinlenmesi ve diğer delillerin incelenmesi bekleniyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın ilk duruşması devam ederken, olayla ilgili yargı süreci de sürüyor.