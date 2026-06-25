ANTALYA Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Alanya Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yılmaz, görev yeri değişikliği öncesinde Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’e nezaket ve veda ziyaretinde bulundu. Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede, Yılmaz’ın Alanya’da görev yaptığı süre boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Alanya’da adalet hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı. Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun vatandaşlara sunulan hizmet kalitesine sağladığı katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, Alanya’nın gelişimine yönelik ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Alanya Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca özverili çalışmalarıyla adalet hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunan Erhan Yılmaz’a teşekkür etti. Yılmaz’ın görev süresi boyunca kurumlar arası uyumun güçlenmesine önemli katkılar sağladığını ifade eden Öztürk, Alanya’ya verdiği hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarını sundu.

Yeni görev yeri olan Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nın hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Öztürk, Erhan Yılmaz’ın yeni görevinde de aynı başarı ve özveriyle çalışmalarını sürdüreceğine inandığını belirterek başarı temennilerinde bulundu.

Antalya Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Erhan Yılmaz ise Alanya’da görev yaptığı süre boyunca kendisine gösterilen destek ve iş birliği dolayısıyla Kaymakam Şakir Öner Öztürk’e teşekkür etti. Alanya’da görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz, ilçede edindiği mesleki deneyimlerin ve kurduğu dostlukların kendisi için her zaman ayrı bir yere sahip olacağını söyledi.

Yılmaz, kamu kurumları arasındaki güçlü iletişim ve dayanışmanın hizmetlerin etkinliğini artırdığını belirterek, Alanya’dan güzel anılarla ayrıldığını ve ilçeyi her zaman sevgiyle hatırlayacağını dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. (Şerife ÇOBAN)