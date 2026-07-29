Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için çeşitli sağlık riskleri oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rehim Bizhe tarafından yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar tansiyon hastalarının günlük yaşamını ve tedavi süreçlerini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, bu dönemde alınacak temel önlemlerin hayati değer taşıdığına dikkat çekiyor.

Sıcak havalarda insan vücudu, ısısını dengeleyebilmek adına damarları genişletme eğilimi gösteriyor. Dr. Bizhe'nin aktardığı bilgilere göre, bu fizyolojik tepkiye terleme yoluyla yaşanan sıvı ve mineral kayıpları da eklendiğinde tansiyon değerlerinde dalgalanmalar meydana geliyor. Bu durumdan en çok böbrek ve kalp hastaları ile ileri yaştaki bireylerin olumsuz etkilendiği bildirildi. Tansiyondaki ani düşüşler; denge kaybı, bayılma hissi, halsizlik ve baş dönmesi gibi şikayetlerle kendini belli ediyor.

İLAÇ KULLANIMINDA YAPILAN HATALAR NELER?

Yaz aylarında hastaların kendi inisiyatifleriyle tedavi süreçlerine müdahale etmesi, en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Dr. Bizhe, tansiyonu düşen bazı hastaların ilaç dozlarını azalttığını veya tamamen bıraktığını, bu tür uygulamaların ciddi riskler barındırdığını ifade etti. İlaç düzenlemelerinin yalnızca hekim kontrolünde yapılması gerektiği vurgulanırken, hastaların tansiyon ölçümlerini düzenli kaydederek olağan dışı durumlarda uzmanlara başvurması öneriliyor.

SICAK HAVALARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Vücudun sıvı dengesini korumak, sıcaklığa bağlı tansiyon düşüklüğünü önlemenin en etkili yolu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, susama hissi beklenmeden gün içine yayılan düzenli su tüketiminin şart olduğunu belirtiyor. Ayrıca güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerinde kapalı ve serin alanlarda bulunmak, açık renkli kıyafetler tercih etmek ve ağır egzersizleri günün serin saatlerine kaydırmak gerekiyor. Beslenme düzeninde ise aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalardan uzak durularak daha hafif öğünlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor.

ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN DURUMLAR

Tansiyon dengesizliğine bağlı olarak gelişebilecek bazı semptomlar, acil tıbbi destek ihtiyacına işaret ediyor. Göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı, şiddetli baş dönmesi, çarpıntı veya bayılma gibi belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Dr. Bizhe, bu şikayetleri yaşayan hastaların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasının, olası daha büyük sağlık problemlerini engelleyeceğini hatırlattı.