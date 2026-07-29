Havalimanı işletmeciliği alanında faaliyet gösteren TAV Havalimanları, 2026 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında hizmet verilen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 48,2 milyona ulaştı. Konsolide ciro ise yüzde 5 oranında bir yükselişle 867,3 milyon avro olarak kaydedildi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, küresel ölçekteki ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin sektöre yansımalarını değerlendirdi. Kaptan, Orta Doğu bölgesindeki gerilimler, jet yakıtı fiyatlarındaki artış ve Türk lirasının reel olarak güçlü seyretmesinin havacılık üzerinde baskı yarattığını bildirdi. Tüm bu etkenlere rağmen şirketin esnek operasyon yapısı sayesinde FAVÖK ve ciro büyümesinin yolcu trafiğindeki artışı geride bıraktığı aktarıldı.

FİNANSAL TABLO VE BÜYÜME VERİLERİ

Şirketin açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında FAVÖK yüzde 3 artış göstererek 245 milyon avro seviyesine ulaştı. Özellikle ikinci çeyrekte ciro ve FAVÖK kalemlerinde kaydedilen yüzde 14'lük yıllık büyüme, ilk yarının pozitif bir net kâr ile kapanmasında etkili oldu. Geçtiğimiz yıl kur çevrim giderleri ve ertelenmiş vergiler nedeniyle yaşanan kârlılık baskısının bu yıl aşıldığı belirtildi.

ANTALYA HAVALİMANI GELİRLERİ NASIL ETKİLEDİ?

Turizm sezonunun hareketli geçtiği Akdeniz çanağında, Antalya Havalimanı'nın şirket bilançosuna katkısı dikkat çekiyor. TAV yetkililerinin aktardığına göre, Antalya Havalimanı'nda faaliyete geçen yeni ticari alanlar, yolcu başına elde edilen ticari gelirlerde belirgin bir artış sağladı. Bu yeni alanların özellikle yiyecek-içecek ve gümrüksüz satış (duty free) kalemlerini doğrudan desteklediği ifade edildi.

ALMATI YATIRIMI VE YENİ HEDEFLER

Operasyonel büyüme planları kapsamında, Kazakistan'daki Almatı Havalimanı'nın mülkiyet yapısında da değişikliğe gidiliyor. TAV, azınlık hissedarı KIF'in elinde bulunan yüzde 15'lik payı 133 milyon ABD doları karşılığında satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu. İşlemin resmi olarak tamamlanmasının ardından şirketin, havalimanının tek sahibi olacağı bildirildi.

Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlardaki diğer gelişmelere de değinen Kaptan; Ankara, İzmir ve Kuzey Makedonya havalimanlarındaki güçlü performansın sürdüğünü ekledi. Ayrıca AJet'in Milas-Bodrum Havalimanı'na ilave uçak konuşlandırma hamlesinin, ilerleyen dönemlerdeki büyüme ivmesini desteklemesinin beklendiği vurgulandı.