Sosyal medya fenomeni Andrew Tate'in Türkiye ziyareti sırasında bir sokak satıcısıyla yaşadığı diyalog gündem yarattı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sokakta satılan bir içecek için 100 dolarlık banknot ödeyen Tate'in o anları kameraya yansıdı.

Beklenmedik yüksek ödeme karşısında memnuniyetini gizleyemeyen satıcı, teşekkür amacıyla Tate ve yanındaki ekibe fazladan içecek ikramında bulundu. Videoda Tate'in durumu esprili bir şekilde değerlendirerek, "Ona çok para verdim, şimdi bize daha çok içecek veriyor" dediği duyuluyor. Çevredeki vatandaşların da ilgi gösterdiği alışveriş anı, kısa sürede dijital platformlarda yayıldı.

VİDEONUN AMACI TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin binlerce kez paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Romanya'daki hukuki süreçleri ve lüks yaşam tarzını öne çıkardığı içerikleriyle tanınan Tate'in bu hamlesi, bazı takipçileri tarafından cömertlik olarak nitelendirildi. Diğer bir kesim ise olayın tamamen yeni bir sosyal medya etkileşimi yaratma kurgusu taşıdığını savundu.

Tartışmalara rağmen söz konusu anlar, fenomen ismin Türkiye turundaki en çok izlenen kesitlerden biri haline geldi. Tate cephesinden videonun tam olarak hangi şehirde çekildiğine dair net bir lokasyon bilgisi ise paylaşılmadı.