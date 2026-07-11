Okulların tatil olması, hava sıcaklıklarının artması ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye giriş yapmasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yaz sezonu hareketliliği zirveye ulaştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) yetkililerinin aktardığına göre, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 90 seviyelerine kadar yükseldi.

Yılın geri kalan dönemlerinde genel olarak yüzde 50 ile yüzde 60 bandında seyreden, en yüksek dönemde bile ancak yüzde 65'e ulaşabilen doluluk oranlarının yaz aylarında tavan yapması sektöre rahat bir nefes aldırdı. Kiralama şirketleri, artan bu yoğun talebi karşılayabilmek adına sezon öncesinde filo yatırımlarını hızlandırdı ve tatil bölgelerine yönelik bölgesel araç sevkiyatları gerçekleştirdi.

YABANCI TURİST VE GURBETÇİ ETKİSİ

Sektör genelinde müşteri profilinin yüzde 20 ila 30'luk kesimini yabancı turistler oluştururken, bu oran sahil ve tatil yörelerinde yüzde 40 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Tatillerini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden gurbetçilerin de sisteme dahil olmasıyla birlikte turistik hareketliliğin kiralama sektöründeki toplam payı yüzde 60'a ulaşıyor.

Tüketicilerin araç tercihlerinde ise yüzde 60'lık dilimle küçük motor hacmine sahip, manuel vitesli ekonomik modeller ilk sırayı alıyor. Filoların yüzde 15'ini C ve D grubu üst segment, yüzde 10'unu ise SUV tipi araçlar oluşturuyor. Sezon içinde lüks ve üst segment araçlara yönelik taleplerde de belirgin bir artış gözlemleniyor.

REZERVASYONLARIN YÜZDE 90'I ONLİNE KANALLARDAN

Dijitalleşmenin kiralama alışkanlıkları üzerindeki etkisi de güncel verilere yansıdı. Yapılan açıklamalara göre, havalimanlarındaki ofislerin yoğun sirkülasyonuna rağmen toplam rezervasyonların yüzde 90'ı dijital platformlar üzerinden tamamlanıyor. Geriye kalan yüzde 10'luk kesim ise doğrudan şubelerden hizmet almayı tercih ediyor. Bu durum, araç kiralama sürecinin tıpkı uçak bileti veya otel rezervasyonu gibi aylar öncesinden planlanan bir hizmet kalemi haline geldiğini gösteriyor.

SEKTÖRÜN EKONOMİYE KATKISI NE KADAR?

Türkiye genelinde 400 bin ile 500 bin arasında değişen araç filosuna sahip olan sektör, ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2 milyar dolar civarında döviz girdisi sağlıyor. Ticaret Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında son aşamaya gelen Araç Kiralama Yönetmeliği'nin yıl içinde yürürlüğe girmesiyle hizmet kalitesinin daha da artması ve standartların güçlenmesi hedefleniyor.

Özellikle Akdeniz çanağında yer alan Antalya ve Alanya gibi turizm merkezlerindeki 4 ila 6 ay süren uzun yaz sezonu, bu ekonomik hacmin büyümesinde kilit bir rol üstleniyor. Turizm sezonunun hareketli geçmesinin, bölgesel araç tedarik zincirine ve yerel ekonomiye olası yansımaları bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor.