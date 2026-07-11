Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine 71 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus getirildi. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre, tecrübeli teknik adam ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

2022-2023 futbol sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jesus, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da görev yapmıştı. Yeni göreviyle birlikte Jesus, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile milli takım çatısı altında yeniden bir araya gelmiş oldu.

RONALDO KARİYERİNİ NEREDE BİTİRECEK?

Göreve gelir gelmez yıldız oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Jesus, Ronaldo ile aralarındaki iletişimin şeffaf olacağını vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun kariyer planlamasına dair, "Bana her zaman futbolu Al Nassr'da bırakmak istediğini ifade etti. Bundan sonraki süreçte onun için en doğru kararın ne olacağını birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALACAK MI?

Ronaldo'nun milli takıma çağrılma şartlarına da değinen Jesus, kararı tamamen oyuncunun form durumunun ve isteklerinin belirleyeceğini aktardı. Jesus, Ronaldo'nun oynamaya elverişli koşullara sahip olması ve kadroya seçilme kriterlerini karşılaması durumunda, milli takımın taktiksel sınırları dahilinde kendisine görev vereceğini açıkladı. Kariyer rotasını oyuncunun kendisinin çizeceğini belirten teknik adam, Ronaldo'nun beklentilerini öğrenmek için kendisiyle detaylı bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.