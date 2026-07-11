Beslenme uzmanları ve dermatologlar tarafından aktarılan bilgilere göre, içeriğindeki yüksek oranda doymamış yağ asitleri, E vitamini ve antioksidanlarla öne çıkan susam yağı, insan sağlığı üzerinde çok yönlü etkiler barındırıyor. Düzenli ve doğru kullanıldığında kalp damar sisteminden cilt ve saç bakımına kadar geniş bir yelpazede onarıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Susam yağı, barındırdığı doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlıyor. Kan dolaşımını düzenleyici etkisiyle yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığı riskinin kontrol altına alınmasında önemli bir işlev görüyor. Uzmanlar, bu yağın günlük beslenme rutinine dahil edilmesinin kardiyovasküler sistem üzerinde uzun vadeli koruma sağladığını belirtiyor.

CİLT VE SAÇ BAKIMINDA NASIL BİR ETKİ YARATIYOR?

Zengin E vitamini ve mineral yapısı, cilt yüzeyinde koruyucu bir nem bariyeri oluşturuyor. Antibakteriyel özellikleri sayesinde sivilce, akne ve yüzeysel yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor. İçeriğindeki sesamin ve sesamol adlı antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak ciltteki ince çizgi oluşumunu ve elastikiyet kaybını yavaşlatıyor. Aynı zamanda saç köklerini derinlemesine besleyen yağ, saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olurken kepek ve kuruluk sorunlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

SUSAM YAĞI KULLANIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, susam yağının maksimum fayda sağlaması için soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmiş olanlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yüksek ısıya maruz kalan yağlarda besin değerinin kaybolabileceği belirtilirken, ürünün doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru bir ortamda saklanması öneriliyor. Ayrıca alerjik bünyeye sahip kişilerin, geniş cilt uygulamalarından önce küçük bir bölgede test yapması tavsiye ediliyor.