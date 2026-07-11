Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kurtluca Mahallesi'nde geleneksel kekik hasadı etkinliği düzenlendi. Protokol üyeleri ve üreticilerin katılımıyla yapılan etkinlikte, dünya kekik pazarının yüzde 80'ini elinde bulunduran kentin tarımsal başarıları ve gelecek stratejileri ele alındı.

Etkinliğe katılan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, kekiğin yalnızca kaba bir tarım ürünü olarak kalmaması gerektiğini bildirdi. Vali Köşger, ürünün ilaç ve lüks parfüm sanayisinde hammadde olarak kullanılarak yüksek katma değerli hale getirilmesi için Pamukkale Üniversitesi ve Kalkınma Ajansı ile ortak bir program hazırlayacaklarını duyurdu.

150 DEKARDAN 150 BİN DEKARA

Kurtluca Mahalle Muhtarı Mustafa Acat'ın aktardığına göre, 23 yıl önce kooperatifleşme adımlarıyla başlayan üretim serüveni bugün tamamen organik yöntemlerle devam ediyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ise 2000'li yılların başında 150 dekar olan kekik üretim alanının günümüzde 150 bin dekara ulaştığını açıkladı.

İHRACATTA NİKEL VE PA ENGELLERİ NASIL AŞILACAK?

Sektörün küresel pazardaki en büyük engellerinin pirolozidin alkoloid (PA) ve nikel maddeleri olduğu belirtiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Zayim, bu sorunların çözümü için ihracatçı firmalar ve araştırma enstitüleriyle eş zamanlı bilimsel çalışmalar yürüttüklerini, topraktan alınan numunelerle kalıntı nedenlerinin araştırıldığını bildirdi. Ayrıca kekiğin devlet nezdinde stratejik ürünler arasına dahil edilmesi için resmi süreçlerin beklendiği ifade edildi.