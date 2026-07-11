Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, Akdeniz'in altından geçecek yeni doğal gaz boru hattı projesi için resmi mutabakat zaptı imzalandı.

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Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törenle hayata geçirilen proje, Anamur'dan başlayarak Alanya açıklarından geçecek ve Teknecik'e ulaşacak.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve KKTC

Başbakanı Ünal Üstel katıldı. Yılmaz'ın açıklamasına göre, yatırım kapsamında deniz altı iletim hattının yanı sıra alım terminalleri ve yardımcı tesisler inşa edilerek adanın doğal gaza erişim altyapısı tamamlanacak.

PROJENİN TEKNİK DETAYLARI NELER?

Bakan Bayraktar'ın aktardığı verilere göre, toplam 101 kilometre uzunluğundaki hattın 97 kilometresi deniz tabanından, 4 kilometresi ise karadan ilerleyecek. Çift yönlü gaz akışına imkan tanıyacak şekilde tasarlanan sistem, iki adet 22 inçlik boru hattından oluşacak. Adanın enerji arz güvenliğini sağlayacak bu adımla birlikte KKTC'nin gelecekte net elektrik ihracatçısı konumuna gelmesi hedefleniyor.

ANTALYA VE BÖLGE İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Hattın güzergahı itibarıyla Alanya açıklarından geçmesi, bölgenin Doğu Akdeniz enerji koridorundaki stratejik konumunun yakından takip edilmesini sağlıyor. Ayrıca Bakan Bayraktar, enerji dönüşümü hedefleri kapsamında COP31'in Antalya'da düzenleneceğini hatırlattı. Bu vizyon doğrultusunda, 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisindeki elektrikleşme payının yüzde 35 seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Türkiye, bugüne kadar KKTC'ye yedi farklı mobil elektrik santrali kurarak son beş yıldır sıvı yakıt tedarikini sürdürüyordu. Yeni doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle birlikte, adanın elektrik üretiminde dışa bağımlılığının azalması ve kesintisiz enerji döneminin başlaması bekleniyor.