Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimleri sırasında kuralları ihlal eden bir sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Trafik ekiplerinin bildirdiğine göre, plakasız olarak seyreden bir motosiklet durdurularak incelemeye alındı.

Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda, plakasız motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı sorgulamada ise şahsın alkollü araç kullanma ihlalini üçüncü kez tekrarladığı ortaya çıktı.

EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Hem plakasız araç kullanmak hem de üçüncü defa alkollü direksiyon başına geçmek suçlarından dolayı sürücüye toplam 196 bin TL idari para cezası kesildi. Olay yerindeki işlemlerin ardından kuralları hiçe sayan sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca, plakasız durumdaki motosiklet trafikten men edilerek yasal işlem başlatıldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANMANIN YAPTIRIMI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, sürücülerin alkollü araç kullanma cezaları her tekrarda daha da ağırlaşıyor. Geriye dönük beş yıl içerisinde üçüncü kez alkollü direksiyon başında yakalanan sürücülerin ehliyetlerine beş yıl boyunca el konulurken, yüksek miktarda idari para cezası uygulanıyor. Bu ihlali gerçekleştiren kişilerin sürücü belgelerini geri alabilmeleri için ceza süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden başarıyla geçmeleri zorunlu tutuluyor.