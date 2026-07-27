Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında durdurulan bir sürücüye, kurallara uymaması nedeniyle yüklü miktarda para cezası kesildi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halindeki yük motosikleti polis ekiplerince durduruldu.

Sürücü Hüseyin İ'nin (57) durumundan şüphelenen güvenlik güçleri, bölgeye trafik ekiplerini sevk etti. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü alkol testi yapılması için yaklaşık yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak 57 yaşındaki sürücü, yapılan tüm uyarılara rağmen alkolmetreyi üflemeyi kesin bir dille reddetti.

DAHA ÖNCE 3 KEZ İŞLEM GÖRMÜŞ

Trafik polislerinin yaptığı sistem sorgulamasında, Hüseyin İ'nin daha önceden de üç farklı sefer alkollü araç kullanmak suçundan resmi işlem gördüğü tespit edildi. Denetimlerin ardından sürücünün kullandığı yük motosikleti çekici vasıtasıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi.

ALKOLMETREYİ REDDETMENİN CEZASI NEDİR?

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ağır idari yaptırımlara tabi tutuluyor. Yapılan yasal işlemler sonucunda Hüseyin İ'ye alkolmetreyi reddetmekten 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 800 TL ceza yazıldı. Sürücüye yansıtılan toplam idari para cezası miktarı 192 bin 800 TL olarak kayıtlara geçti.