ALANYA’DA eğlence hayatının dikkat çeken mekanlarından Mahsen Lounge & Pub, farklı konseptlerle düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Mekanda gerçekleştirilen 80’ler ve 90’lar konseptli özel gece, geçmişin unutulmaz müziklerini özleyen eğlence tutkunlarını bir araya getirdi.

Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde hizmet veren Mahsen Lounge & Pub’da düzenlenen etkinlikte, 80’li ve 90’lı yıllara damga vuran şarkılar gece boyunca konuklara eşlik etti. Nostaljik parçaların günümüz eğlence atmosferiyle harmanlandığı etkinlik, katılımcılardan ilgi gördü.

UNUTULMAZ ŞARKILARLA GEÇMİŞE YOLCULUK

Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ performanslarıyla tempo yükselirken, dönemin hafızalarda yer eden şarkıları yeniden hayat buldu. Konuklar, yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyan parçalara hep birlikte eşlik ederek eğlendi.

80’ler ve 90’ların kendine özgü müzik kültürünü günümüze taşıyan konsept, özellikle nostalji tutkunlarının ilgisini çekti. Gece boyunca çalınan hareketli parçalarla dans pistindeki eğlence devam etti.

CANLI MÜZİK PERFORMANSLARI GECEYE RENK KATTI

DJ performanslarının yanı sıra canlı müzik de gecenin öne çıkan bölümlerinden oldu. Sahne performanslarıyla hareketlenen mekanda konuklar hem geçmiş yılların sevilen eserlerini dinleme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Müzik ve nostaljinin bir araya geldiği gecede hazırlanan eğlence programı, ilerleyen saatlere kadar devam etti.

ORYANTAL ŞOVLA EĞLENCE YÜKSELDİ

Gecenin sürprizlerinden biri de oryantal şov oldu. Performans, mekandaki eğlenceye farklı bir renk katarken konukların da ilgisini çekti. DJ, canlı müzik ve şovların bir araya geldiği programla 80’ler ve 90’lar konsepti hareketli bir geceye dönüştü.

MAHSEN’DE KONSEPT GECELER DEVAM EDİYOR

Alanya’nın Oba Mahallesi’nde eğlence severleri ağırlayan Mahsen Lounge & Pub, dönemsel olarak hazırladığı farklı konsept etkinliklerle gece hayatına renk katmayı sürdürüyor.

80’ler ve 90’lar gecesiyle konuklarına nostalji ve eğlenceyi bir arada sunan mekan, özel programlarıyla Alanya’nın eğlence hayatındaki hareketliliğe katkı sağlamaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)