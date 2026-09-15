Slovakya'da bir sanayi bölgesi inşası öncesinde yapılan kurtarma kazılarında tarihi bir keşfe imza atıldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 7,4 hektarlık alana yayılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius dönemine ait olduğu değerlendirilen bir askeri kamp gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 1800 yıllık olduğu belirtilen kampta, savunma hendekleri ve düşman sızmasını zorlaştırmak için özel tasarlanmış toplam beş giriş sistemi tespit edildi. Kazı alanında bütün halde iskeletler, dağınık insan kemikleri, mızrak, ok ucu, miğfer ve zırh parçaları ile Roma sikkeleri bulundu. Özellikle Roma askerlerinin giydiği "caligae" isimli sandaletlerin demir çivileri, röntgen teknolojisiyle toprak blokları içinde bozulmadan görüntülendi.

ROMA ASKERLERİNE DNA ANALİZİ YAPILACAK

MS 2. yüzyılda Cermen kabileleriyle yapılan Markoman Savaşları sırasında kullanıldığı düşünülen kampın sırları laboratuvar ortamında incelenecek. Arkeologlar, bulunan insan kalıntıları üzerinde DNA, izotop ve radyokarbon analizleri gerçekleştirecek. Bu çalışmalarla askerlerin kökeni, ölüm nedenleri ve kampın neden terk edildiği sorularına yanıt aranacak.

KURTARMA KAZILARI VE SANAYİ YATIRIMI BİR ARADA

Arkeolojik buluntuların ortaya çıkması bölgedeki sanayi yatırımını durdurmadı. Kurtarma kazılarının temel amacı olan tarihi kalıntıları belgeleme ve koruma prensibi doğrultusunda, incelemesi tamamlanan parseller aşamalı olarak yatırımcılara teslim ediliyor. Bu yöntem, tarihi mirasın kayıt altına alınması ile modern sanayi projelerinin eşzamanlı yürütülebileceğini gösteriyor.