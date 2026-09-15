Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkımının birinci yıl dönümünde, 15 Eylül 2026 tarihinde saat 18.30'da müze önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Müze Çalışma Grubu (MÇG) tarafından organize edilen eyleme, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Yapılan açıklamada, alanın 63 haftadır kapalı kalması ve devam eden inşaat sürecindeki şeffaflık eksikliği eleştirildi.

YIKIM SÜRECİ VE KAMUOYU TEPKİSİ

MÇG adına konuşan Prof. Dr. Hilmi Uysal, binanın yıkımının sadece fiziksel bir yapı kaybı olmadığını, kentin belleğine ve Cumhuriyet dönemi mimarlık mirasına zarar veren sosyal bir travma yarattığını aktardı. 5 Temmuz itibarıyla başlayan süreçte Antalya halkının ve demokratik kitle örgütlerinin itirazlarının dikkate alınmadığı bildirildi. Alanın metal perdelerle çevrilerek yıkımın gerçekleştirildiğini ifade eden Uysal, hukuki süreçler sonuçlanmadan adım atıldığını öne sürdü.

İnşaat alanına bilgi panosu asılması yönündeki taleplerin başlangıçta ticari sır gerekçesiyle reddedildiğini belirten grup, kamu baskısı sonucu bir ay önce alana pano yerleştirildiğini duyurdu. Panoda projenin Aralık 2026'da tamamlanacağının yazdığı ancak devam eden çalışmaların bu tarihe yetişmesinin şüpheli olduğu vurgulandı. Ayrıca bilgilendirme metninde yer alan Etap 2 ifadesinin endişe yarattığını aktaran Uysal, kadim eserlerin yeniden ziyarete açılması için kaç etap gerekeceğinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ NEDEN TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP?

Müzenin kuruluş süreci, sadece arkeolojik eserlerin sergilenmesinden ibaret olmayan derin bir tarihi arka plana dayanıyor. Tarih öğretmeni Süleyman Fikri Erten tarafından temelleri atılan kurum, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki İtalyan işgali döneminde bölgedeki tarihi eserlerin yağmalanmasını önlemek amacıyla bir kültürel direniş merkezi olarak hayata geçirilmişti. Bu yönüyle müze, Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşı yıllarında Antalya'nın kendi mirasına sahip çıkma iradesinin en somut Cumhuriyet dönemi sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

ZİYARETÇİLER VE KENT YAŞAMI İÇİN KAYIP

Dünyanın farklı yerlerinden kente gelen yerli ve yabancı turistlerin, müze yerine devasa vinçler ve hafriyat kamyonlarının tozuyla karşılaştığı açıklandı. Alanın geçmişte çocuklar için özel eğitim bölümleri barındırdığı, aynı zamanda ağaçları ve tavus kuşlarıyla kentteki canlılar için ortak bir yaşam alanı sunduğu hatırlatıldı. Müze Çalışma Grubu, tüm bu gerekçelerle yapının eski yerinde ve aslına uygun işleviyle yeniden inşa edilmesi talebini yineledi.