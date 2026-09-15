Antalya'nın önemli kültür sanat etkinliklerinden Akra Caz Festivali'nde dokuz yıldır sanat yönetmenliği görevini yürüten Kadir Dursun, 15 Eylül 2026 tarihi itibarıyla görevini bıraktığını açıkladı.

Dursun, yaptığı açıklamada festivalin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte kendisine destek olan sanatçılara, izleyicilere, iş ortaklarına ve Akra Hotels yönetimine teşekkürlerini iletti. Dokuz yıl boyunca büyük bir sorumlulukla çalıştığını aktaran Dursun, organizasyonun bundan sonraki yolculuğunda da Antalya'nın kültür sanat hayatına değer katmaya devam edeceğine inandığını vurguladı.

DOKUZ YILLIK SÜREÇTE KİMLER SAHNE ALDI?

İlk kez 2018 yılında hayata geçirilen festival, geride kalan dokuz yılda caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturdu. Dursun'un direktörlüğünde gerçekleşen organizasyonlarda Dee Dee Bridgewater, Dany Brillant, Igor Butman, Richard Bona, Melody Gardot, Ibrahim Maalouf, Kurt Elling, Aziza Mustafa Zadeh, Judith Hill ve Fatoumata Diawara gibi uluslararası yıldızlar ağırlandı. Ayrıca Fazıl Say ve Kerem Görsev gibi Türkiye'nin önemli müzisyenleri de sanatseverlerle bir araya geldi.

FESTİVAL ŞEHRE HANGİ KAZANIMLARI SAĞLADI?

Sadece ana sahne konserleriyle sınırlı kalmayan etkinlik, yıllar içinde genişleyerek şehrin kültürel altyapısına kalıcı katkılar sundu. Genç müzisyenlere ayrılan Akra Genç Caz sahnesi, jam session performansları, söyleşiler ve masterclass eğitimleri ile festival çok yönlü bir sanat platformuna dönüştü. 2026 yılında düzenlenen dokuzuncu edisyonda ise Dianne Reeves, Joss Stone, Kenny Garrett, Alfredo Rodriguez ve Kenan Doğulu gibi isimler sahne alarak bu kültürel sürekliliği pekiştirdi.