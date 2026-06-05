Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, daha önce gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'inin Adli Tıp Kurumu (ATK) test sonuçları dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de gözaltına alınmıştı.

HANGİ İSİMLERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI?

Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, oyuncu Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi olan THC tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın analizlerinde de esrar etken maddesine rastlanırken, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan ve saç örneklerinde kokain metabolitleri bulundu.

Soruşturmada adı geçen şarkıcı Niran Ünsal'ın (Fatma Uludan Gugu) kan, idrar ve saç örneklerinde esrar ile kokain saptandı. Oyuncu Feyza Civelek'in alınan kan ve saç örneklerinde de kokain bulunduğu bildirildi. Rap dünyasında Blok3 mahlasıyla bilinen Hakan Aydın'ın ise saç örneğinde esrar etken maddesi tespit edildi. Aydın, test verdikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sonucunun negatif çıkacağını iddia etmişti.

ADLİ TIP TESTLERİ NASIL YAPILIYOR?

Adli tıp uygulamalarında uyuşturucu madde tespiti genellikle kan, idrar ve saç örnekleri üzerinden gerçekleştiriliyor. İdrar ve kan testleri yakın zamandaki madde kullanımını ortaya koyarken, saç telleri üzerinde yapılan toksikolojik analizler aylar öncesine dayanan kullanımların bile tespit edilmesine olanak tanıyor. Soruşturma dosyasındaki şüphelilerin hukuki durumunun, bu detaylı ATK raporlarının ardından savcılık tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.