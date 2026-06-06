Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026-2027 futbol sezonunda düdük çalacak üst klasman ve VAR hakemlerini resmi olarak duyurdu. Yeni sezon öncesi hakem kadrosunda önemli değişikliklere gidildiği görüldü.

Açıklanan listelerde Süper Lig dahil olmak üzere profesyonel liglerde görev alacak isimler netleşti. Geçtiğimiz yıl sahada olan birçok tecrübeli hakemin yeni sezonda görev almayacağı belirtildi.

10 HAKEM LİSTEDEN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz sezon üst klasman hakemi olarak görev yapan 10 isim, yeni açıklanan listede kendine yer bulamadı. Bu hakemler arasında Yaşar Kemal Uğurlu, Sarper Barış Saka, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Mustafa Kürşad Filiz, Volkan Bayarslan, Yunus Dursun, Mehmet Ali Özer, Furkan Aksuoğlu ve Melih Kurt bulunuyor.

YENİ SEZONDA KİMLER GÖREV YAPACAK?

MHK'nin bu kapsamlı revizyonu, yeni sezonda ligin genel yönetim standartlarını doğrudan etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Süper Lig'in 2026-2027 maratonunda üst klasman hakemi olarak şu isimler görev yapacak: Zorbay Küçük, Doğukan Yıldırım, Kadir Sağlam, Burak Olcar, Burak Pakkan, Burak Demirkıran, Alper Akarsu, Gürcan Hasova, Emre Kaan Çalışkan, Burak Kamalak, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, İbrahim Güner, Kaan Kara, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Birkan Altındaş, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen, Süleyman Bahadır, Melih Aldemir, Oğuzhan Gökçen, Emrullah Baydar, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Berkay Erdemir, Reşat Onur Coşkunses, Fatih Tokail, Ayberk Demirbaş, Muhammet Alperen Çopur, Mustafa Hakan Belder, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Hakan Ülker, Emre Kargın, Muhammet Ali Metoğlu, Yücel Büyük, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Faruk Gültekin, Yusuf Ziya Gündüz, Yasin Kol ve Alpaslan Şen.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Kritik pozisyonlarda ekran başında olacak VAR hakemleri ise Özer Özden, Efe Tanrıverdi, Sarper Barış Saka, Erkan Engin, Özgür Yankaya, Volkan Bayarslan, Onur Özütoprak, Ferhan Kestanlıoğlu, Melis Özçiğdem, Eren Özyemişcioğlu, Bülent Birincioğlu, Bilal Köseoğlu ve Sinan Dereci olarak açıklandı.