Eşinin ölümünün ardından yas ve kayıpla baş etme konusunu işleyen bir çocuk kitabı yayımlayan Kouri Richins’in davasında karar çıktı. Yargılama sürecinde milyonlarca dolarlık borçları ve eşi adına yaptırılan hayat sigortaları da gündeme geldi.

EŞİNİN İÇECEĞİNE FENTANİL KARIŞTIRDI

ABD’de 36 yaşındaki Kouri Richins’in, 2022 yılında eşinin içeceğine fentanil karıştırarak ölümüne neden olduğu belirtildi. Richins, eşinin ölümünün ardından çocuklara yönelik “Are You With Me?” isimli bir kitap yayımladı. Kitapta yas ve kayıpla baş etme teması işlendi.

MİLYONLARCA DOLARLIK BORÇ DETAYI

Yargılama sürecinde Richins’in milyonlarca dolarlık borcunun bulunduğu ve eşi adına hayat sigortaları yaptırdığı ortaya çıktı. İddialara göre Richins, eşinin ölümünün ardından değeri 4 milyon doları aşan mal varlığının kendisine kalacağını düşünüyordu.

DAHA ÖNCE DE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ

Duruşmalarda Richins’in eşini daha önce de zehirli bir sandviç vererek öldürmeye çalıştığı belirtildi. Richins’in çocuklara yönelik yas kitabını gözaltına alınmasından yaklaşık iki ay önce yayımladığı aktarıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Davada Richins hakkında ömür boyu hapis cezası verildi. Yargılama boyunca ifade vermeyen Richins, ceza duruşmasında yaklaşık 30 dakika konuştu ve konuşmasının büyük bölümünde çocuklarına seslendi.