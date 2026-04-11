Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan kişilerle ilgili test sonuçları gündeme geldi. Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde bazı isimler için farklı bulguların tespit edildiği öne sürüldü.

BAZI İSİMLERDE NEGATİF SONUÇ

Edinilen bilgilere göre Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas’ın test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

SAÇ ANALİZLERİNDE FARKLI BULGULAR

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildiği öne sürüldü.

Benzer şekilde DJ İlkay Şencan’ın kanında THC metaboliti, saç örneğinde ise THC bulunduğu iddia edildi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin kan testinin negatif olduğu, ancak saç örneğinde kokain ve bazı metabolitlerin belirlendiği ileri sürüldü.

HANDE ERÇEL İÇİN AÇIKLANAN BULGULAR

Oyuncu Hande Erçel’e ait olduğu belirtilen test sonucuna göre, idrarda morfin, kodein ve metabolitleri ile birlikte parasetamol etken maddesinin tespit edildiği iddia edildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların hukuki süreçte değerlendirilmesi bekleniyor. Yetkililerden konuyla ilgili resmi ve kapsamlı bir açıklama yapılması halinde detayların netleşeceği ifade ediliyor.

Öte yandan, adı geçen kişilerin konuyla ilgili resmi açıklamaları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.