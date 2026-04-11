Sultanlar Ligi final serisinin ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan mücadele 109 dakika sürdü.

İLK SET VAKIFBANK’IN

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi VakıfBank, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe Medicana, 25-18’lik skorla eşitliği sağladı. Sarı-lacivertliler üçüncü sette de üstün oyununu sürdürerek aynı skorla 2-1 öne geçti.

GALİBİYETİ GETİREN SET

Dördüncü sette de hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, 25-20 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

FİNAL SERİSİNDE HEYECAN ARTIYOR

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride bu sonuçla birlikte denge sağlandı. Final serisinin üçüncü maçı 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da yine VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

VakıfBank: Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Ogbogu, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu

(Yedekler: Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)

Fenerbahçe Medicana: Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro, Ana Cristina, Aslı Kalaç

(Yedekler: Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)

Setler: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25