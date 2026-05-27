Dünyaca ünlü animasyon dizisi The Simpsons'ın (Simpsonlar) efsanevi bölümlerine imza atan ve Donald Trump'ın başkanlığını yıllar öncesinden senaryolaştıran yazar Dan Greaney, 2028 ABD başkanlık seçimlerinde yarışacağını duyurdu. Dört Emmy ödülü sahibi olan Greaney, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı radikal bir video ile siyaset sahnesine adım attığını aktardı.

"Bart to the Future" adlı bölümde, Trump'ın ABD başkanı olmasından tam 16 yıl önce bu durumu senaryoya taşıyan Greaney, dizinin geleceği tahmin etme şöhretinin baş mimarlarından biri olarak biliniyor. Söz konusu bölümde, ABD Başkanı olan Lisa Simpson'ın danışmanlarına "Bildiğin gibi Başkan Trump'tan epey ciddi bir bütçe krizi devraldık" şeklindeki repliği, yıllar sonra gerçeğe dönüşerek küresel çapta büyük yankı uyandırmıştı.

BÜYÜCÜ KOSTÜMÜYLE ADAYLIK DUYURUSU

Adaylık kararını kişisel Instagram hesabı (@dangreaneyusa) üzerinden yayımladığı bir video ile duyuran Greaney, kameranın karşısına ilk olarak bir büyücü kostümüyle çıktı. Kendisini "kendi kendini peygamber ilan eden biri" şeklinde nitelendiren ünlü yazar, ABD'nin mevcut siyasi atmosferine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Greaney açıklamasında, Trump, J.D. Vance ve her iki partideki milyarderlerin ülkeye sırtını döndüğünü savundu. Siyasilerin yalnızca para, güç ve güvenlik peşinde koştuğunu belirten yazar, "Amerika'da devletin herkes için çalışması gerekir. Herkes için demokrasi, herkes için hesap verebilirlik, herkes için refah. Bunu yeniden tesis etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında hukuk fakültesi mezunu ve baroya kayıtlı bir avukat olduğunu hatırlatan Greaney, büyücü kostümünü çıkarıp takım elbisesiyle kalarak adaylığını resmileştirdi.

SIMPSONLAR'IN KEHANETLERİ NASIL BAŞLADI?

Animasyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Simpsonlar'ın geleceği tahmin etme efsanesi, büyük ölçüde Greaney'nin kaleme aldığı bu 2000 yılı yapımı bölüme dayanıyor. Sektör analistlerine göre, yazar ekibi o dönemde Trump ismini ülkenin yaşayabileceği absürt bir senaryo olarak kurgulamış olsa da, bu durumun gerçeğe dönüşmesi popüler kültürde bir kırılma yarattı. Bu isabetli öngörü, izleyicilerin eski bölümleri satır satır inceleyerek dizideki diğer şakaların hangi küresel olaylarla örtüştüğünü araştırmasına zemin hazırladı.

Siyasi arenaya "Herkes için Amerika" sloganıyla giriş yapan senaristin, 2028 sürecinde geleneksel politikacıların aksine nasıl bir kampanya yürüteceği uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.