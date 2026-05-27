ABD'li komedyen ve oyuncu Rosie O'Donnell, estetik operasyonlara karşı uzun süren katı tutumunu değiştirerek ocak ayında yüz germe ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Kendi kaleme aldığı yazıda aktardığına göre, 64 yaşındaki oyuncu bu kararı 22 kilo vermesinin ardından yüzünde oluşan sarkmalar nedeniyle aldı.

Daha önce estetik müdahaleleri feminizme ve yaşlanmaya ihanet olarak nitelendiren O'Donnell, operasyon sonrası derin bir suçluluk duyduğunu belirtti. Kendisini estetik yaptırmayan kadınların temsilcisi olarak gördüğünü ifade eden usta oyuncu, aynaya baktığında karşılaştığı durumun yaşlanmadan ziyade yerçekimi etkisi olduğunu fark ettiğini vurguladı.

KIZINDAN SERT ELEŞTİRİ

O'Donnell'ın bu radikal kararı, ailesi içinde de tartışmalara yol açtı. 13 yaşındaki kızı Clay, annesini genç kadınlara örnek olması gerektiği gerekçesiyle eleştirdi. Oyuncu, kızının "Kırışıklıklarını hak ettin" diyerek kendisine tepki gösterdiğini ve bu durumun kendi gençliğiyle yüzleşmesine neden olduğunu itiraf etti.

HOLLYWOOD'DA YAŞLANMA VE ESTETİK BASKISI

Gösteri dünyasındaki kadınların yaşlanma süreci ve hızlı kilo kaybı sonrası başvurdukları estetik müdahaleler, kamuoyunda sıklıkla tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. O'Donnell'ın yaşadığı bu ikilem, kişisel prensipler ile fiziksel değişimlerin yarattığı psikolojik baskı arasındaki çatışmayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Ünlü oyuncu, amacının başka birine dönüşmek değil, sadece aynadaki görüntüsüyle barışmak olduğunu ifade etti.

İRLANDA'YA TAŞINMA KARARI

Tüm bu süreç yaşanırken, O'Donnell siyasi nedenlerle radikal bir yaşam değişikliğine de gitti. Donald Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından ailesi için endişelendiğini belirterek en küçük çocuğu Clay ile birlikte 2025 yılının ocak ayında İrlanda'ya yerleşti. Parker (30), Blake (26), Chelsea (28) ve Vivienne (23) isimli diğer dört yetişkin çocuğu ise ABD'de kalmaya devam etti. Trump'ın temmuz ayında ünlü oyuncuyu vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmesi de sürecin dikkat çeken siyasi boyutu oldu.

Operasyonun sonuçlarına dair en dikkat çekici detay ise değişimi kimsenin fark etmemesi oldu. Yüzünü ve boynunu gerdirmesine rağmen çevresinden hiçbir tepki almadığını belirten oyuncu, bu durumu alabileceği en iyi sonuç olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.