Alanya’daki binlerce üniversite öğrencisi ve ailelerinin büyük bir merakla beklediği haber Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) geldi. İş gücü piyasasındaki acımasız rekabete karşı yükseköğretim sisteminde tarihin en sarsıcı dönüşümlerinden biri için düğmeye basıldı. Erzurum'da gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul toplantısında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencileri dört duvar arasından kurtaracak devrim niteliğindeki yeni akademik planın şifrelerini verdi. Alanya'nın turizm ve ticaret ağırlıklı yerel ekonomisine de taze bir nefes aldırması beklenen bu hamleyle, üniversite-sanayi iş birliğinde tamamen yeni bir sayfa açılıyor.

SEMBOLİK STAJ DEVRİ KAPANDI: 7+1 VE 6+2 SİSTEMİ

Yeni eğitim planlamasıyla birlikte üniversite amfilerindeki klasik müfredat yerini tamamen "uygulama ağırlıklı" bir sahaya bırakıyor. Halihazırda var olan ancak artık tüm sisteme yayılacak olan 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 gibi çarpıcı modeller sayesinde gençler, eğitim sürelerinin en az bir veya iki dönemini doğrudan iş yerlerinde ter dökerek geçirecek. Alanya'daki işletmelerin de kalifiye öğrenci istihdamına doğrudan dahil olacağı bu sistemle ilgili konuşan Özvar, "Sadece teorik bilgiye dayalı bir sistem artık günümüz dünyasında yeterli değil. Amacımız, sembolik stajlar yerine öğrencilerin üretim süreçlerine aktif olarak dahil olduğu, iş yerinde yetiştiği bir ekosistem kurmak" diyerek eski usul stajların rafa kaldırıldığını ilan etti. Bu uygulamalı eğitimleri alan mezunların istihdam oranlarının çok daha yüksek olduğu istatistiklere yansıyor.

KONTENJANLARDA İSTİHDAM ŞOKU

YÖK'ün radarındaki bir diğer kritik hamle ise üniversite kontenjanlarının yeniden şekillendirilmesi oldu. Artık üniversite kontenjanları sadece akademik kapasiteyle değil, tamamen iş gücü piyasasının acil talepleri doğrultusunda planlanacak. Sadece mezun sayısını artırmak yerine "iş bulma kabiliyetini" en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen kurul; siber güvenlik, veri bilimi ve yapay zeka gibi çağın altın mesleklerine tam destek vermeye devam edecek.

DOKTORA İÇİN MERKEZİ SINAV ŞARTI

Akademik kalitede taviz vermek istemeyen YÖK, doktora programlarına girişte ezberleri bozacak merkezi bir sınav sistemi getirmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı krizini çözmek adına bu adımın hayati bir eşik olduğu vurgulandı. Öte yandan, uluslararası devler arenasında Türkiye'den 11 üniversitenin ilk 500 listesine girmesini "tarihi bir kırılma noktası" olarak değerlendiren Prof. Dr. Özvar, asıl hedeflerinin anlık listeler değil, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir akademik üretim başarısı olduğunun altını çizdi.