İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtlarının güvenliği için ortak bir çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, GAMER toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısında, ülke genelindeki barınma ve eğitim alanlarında alınacak yeni tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıya bakanların yanı sıra jandarma, emniyet ve KYK genel müdürleri ile il valileri katılım sağladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, üniversitelerin açılmasıyla birlikte risk analizine dayalı güvenlik planlamalarının devreye gireceğini bildirdi. Asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerinin ortaklaşa hareket edeceğini belirten Çiftçi, denetimlerin özellikle yükseköğretim ve ortaöğretim kız öğrenci yurtları çevresinde yoğunlaşacağını aktardı.

YURT ÇEVRELERİNDE HANGİ TEDBİRLER ALINACAK?

Yeni dönemde, yurtlarda görev yapan özel güvenlik personelinin eğitimden geçirilmesi ve düzenli olarak denetlenmesi kararlaştırıldı. Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olumsuz olayların tekrarlanmaması için valilikler ve kolluk kuvvetleri uyarıldı. Bu kapsamda, okul ve yurt çevrelerindeki özel denetim uygulamalarının kapsamı genişletilerek riskli bölgelerde devriye sayıları artırılacak.

YENİ DÖNEMDE ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Alınan bu yeni kararlar, üniversite öğrencileri ve aileleri için kampüs ile yurt çevrelerinde daha görünür bir güvenlik çemberi oluşturulacağı anlamını taşıyor. Öğrencilerin özellikle akşam saatlerinde barınma alanlarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla emniyet birimlerinin devriye faaliyetleri sıklaştırılacak. Ayrıca yurtların çevresel düzenlemeleri ve kamera sistemleri de yerel mülki idare amirleri tarafından anlık olarak takip edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yurtların yeni döneme hazırlanması sürecinde valiliklerin ve yerel yönetimlerin sunduğu katkıya dikkat çekti. Öğrencilerin barınma alanlarına yerleşmesi sırasında güvenlik birimlerinin yönlendirici rol üstlendiğini hatırlatan Bak, doğalgaz ve elektrik altyapılarının tamamlanmasından çevre güvenliğine kadar tüm süreçlerin koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti.