Manavgat'ta elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaşan bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede tüfeğin plastik oyuncak olduğu ortaya çıkarken, şüpheli gözaltına alındı.

İHBAR JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat’ın Çolaklı Turizm Merkezi’nde meydana geldi. Bir kişinin elinde uzun namlulu tüfekle sokakta dolaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelinin belirlenmesi amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda elinde tüfekle dolaşan kişinin kimliği tespit edildi.

TÜFEK PLASTİK OYUNCAK ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin elinde bulunan Kalaşnikof görünümlü tüfek de incelendi. Yapılan kontrolde tüfeğin gerçek olmadığı, plastikten yapılmış oyuncak olduğu belirlendi.

Şüphelinin çevrede insanların bulunduğu sırada elinde oyuncak tüfekle sokakta dolaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.