İSTANBUL’DA bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan Mesut A.’nın (36), şirket hesaplarından yıllar içerisinde toplam 122 milyon lirayı kendisine ve başkalarına ait hesaplara aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Mesut A. ile birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şirketin mali hareketleri mercek altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, muhasebe müdürü Mesut A.’nın şirketin parasını önce kendi hesaplarına, ardından da suç ortağı olduğu öne sürülen kişilerin hesaplarına aktardığı belirlendi.

5 YILDA 122 MİLYON LİRA

Yapılan incelemelerde şüphelinin 2021 yılında şirketin parasını zimmetine geçirmeye başladığı ve para aktarma işlemlerinin 2026 yılına kadar yaklaşık 5 yıl sürdüğü tespit edildi. Şirket hesaplarında yapılan incelemelerin ardından aktarıldığı öne sürülen toplam tutarın 122 milyon liraya ulaştığı belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mesut A. ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Mesut A. dışındaki şüphelilerin bir bölümünün banka hesaplarını kullandırdığı, bazılarının ise aynı şirkette çalışarak şüpheliye yardım ettiği belirtildi.

5 TAŞINMAZ VE 12 LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile de el konuldu.

Polisin incelemesinde Mesut A.’nın aktardığı paraların bir bölümünü yakın çevresine gönderdiği, kendisine ev ve otomobil aldığı tespit edildi. Boşanma aşamasına geldiği eşine de milyonlarca liralık para transferi yaptığı öne sürüldü. Şüphelinin evini ise önce annesinin, daha sonra sevgilisinin üzerine geçirdiği belirtildi.

60 MİLYON LİRAYI KUMARDA HARCADIĞI İDDİASI

Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri de paranın nasıl harcandığı oldu. Mesut A.’nın şirketten aktardığı öne sürülen paranın yaklaşık 60 milyon liralık bölümünü Kıbrıs ve Gürcistan’daki kumarhanelerde harcadığı tespit edildi.

Mesut A.’nın sevgilisi Şeyma Y. için yapılan estetik operasyonların maliyetinin ise 5 milyon lirayı aştığı belirlendi.

Polis operasyonunun ardından Şeyma Y.’nin hesabında bulunan yaklaşık 10 milyon liraya da el konuldu. Şeyma Y.’nin paranın kaynağına ilişkin polise, “Borsada işlem yaptım, oradan kazandım” dediği belirtildi.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Emniyette sorguya alınan Mesut A.’nın ifadesinde “Pişman değilim” dediği öğrenildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mesut A. ve beraberindeki 18 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.