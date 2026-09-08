Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Turizm Merkezi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, elinde uzun namlulu tüfek bulunan bir şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Sokakta Kalaşnikof tipi bir silahla yürüyen kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin aktardığına göre, şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edilerek gözaltı işlemi uygulandı. Karakola götürülen şahsın taşıdığı tüfeğin gerçeğini aratmayan plastik bir oyuncak olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, çevrede vatandaşların bulunduğu esnada sokakta rahatça yürüdüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.

OYUNCAK SİLAHA ADLİ İŞLEM NEDEN YAPILIR?

Gerçekçi görünüme sahip oyuncak veya kurusıkı silahların kamusal alanda alenen taşınması, halk arasında korku ve paniğe neden olduğu için güvenlik protokolleri gereği gerçek tehdit olarak değerlendiriliyor. Bu tür eylemler, silah sahte olsa dahi kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle şüpheliler hakkında yasal süreç başlatılmasıyla sonuçlanıyor. Meydana gelen son olayla ilgili olarak da adli işlem başlatıldığı bildirildi.