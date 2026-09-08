DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırımda çocuklarıyla birlikte yürüyen anneye kontrolden çıkan otomobil çarptı. Kazada Hamdiye Öztürk (36) ile çocukları Ebrar (5) ve Efnan Öztürk (2) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. M.G. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siverek Caddesi’ndeki kavşağa geldiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI

Kontrolden çıkan otomobil, virajda kaldırıma çıkarak o sırada çocuklarıyla birlikte yürüyen Hamdiye Öztürk ile Ebrar ve Efnan Öztürk’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇOCUKLAR TABURCU EDİLDİ, ANNENİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan Ebrar ve Efnan Öztürk, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Anne Hamdiye Öztürk’ün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Anne ve çocuklarının yaralandığı kaza, çevrede seyir halinde olan başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin virajı aldığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma yöneldiği ve burada yürüyen anne ile 2 çocuğuna çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.