Kumluca ilçesi Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Rüzgarın şiddetiyle yayılan alevlerin yerleşim yerlerine yakın bir noktada ilerlemesi bölgedeki risk faktörünü artırdı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ilk ihbarının ardından yangın mahalline hızla orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, alevleri kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan eş zamanlı bir söndürme operasyonu yürütülüyor.

RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR MU?

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, yangının yayılma hızını artırarak sahadaki ekiplerin işini zorlaştırıyor. Orman yangınlarında meteorolojik koşulların müdahale stratejisini doğrudan belirlediği bilinirken, ekiplerin öncelikli hedefinin alevlerin sivil yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek olduğu bildirildi.