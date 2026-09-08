Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelindeki okullarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Eğitim kurumlarından ve ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde sürdürülen çalışmalar, okulların açılmasına kısa süre kala yoğunlaştırıldı.

MERKEZ VE KIRSALDA OKULLAR TEK TEK TEMİZLENİYOR

Çalışmalar kapsamında merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan okulların da bahçe, giriş, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında temizlik ve yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor. Okul çevrelerinde bulunan çöp, moloz, budama artıkları ve benzeri atıklar kepçe ve temizlik araçlarıyla temizlenirken, ardından alanların yıkaması yapılıyor. Öğrencilerin gün içerisinde yoğun olarak kullandığı okul bahçeleri ve ortak alanlar, ekipler tarafından titizlikle temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriliyor.

KONTEYNERLER DE ÖZEL ARAÇLARLA TEMİZLENİYOR

Okul çevresindeki temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerinin bakım ve temizliği de gerçekleştiriliyor. Okullardan ve ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda konteynerler, özel yıkama ve dezenfeksiyon araçlarıyla temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılı içerisinde eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda gelen talepler değerlendirilerek yıkama ve süpürme çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında Alanya genelinde şu ana kadar toplam 111 okulun yıkama ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Merkezden kırsala kadar sürdürülen çalışmalar, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda diğer okullarda da devam ediyor. Alanya Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatlarını temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla okul temizliklerine yalnızca eğitim öğretim yılı öncesinde değil, yıl boyunca devam edecek.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÜLÜMSEMESİ BİZİM İÇİN EN GÜZEL KARŞILIK”

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yeni, sahada görev yapan personeli ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Yeni, “Alanya Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim öğretim yılına temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda başlamaları için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Merkez mahallelerimizden kırsal bölgelerimize kadar okullarımızda kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.