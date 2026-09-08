Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum'da gerçekleştirdiği temaslar sırasında Türkiye'nin enerji üretimi ve terörle mücadele politikalarına dair güncel verileri paylaştı. DHA'nın aktardığına göre, Gabar Dağı'ndaki sismik ve sondaj çalışmalarının sonucunda günlük petrol üretiminin 83-84 bin varil seviyesine ulaştığı bildirildi.

Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Bayraktar, terörden arındırılan bölgelerde ekonomik faaliyetlerin hız kazandığına dikkat çekti. TBMM'de 467 oyla kabul edilen kararlara atıfta bulunarak, sağlanan güven ortamının bölgesel kalkınmayı doğrudan etkilediğini ifade etti.

GABAR'DA ÜRETİM SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Bölgedeki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerinin 2019-2020 yıllarında başladığını hatırlatan Bakan Bayraktar, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Eylül 2021'de yapıldığını belirtti. Güvenlik sorunları nedeniyle daha önce ulaşılamayan rezervlerin, bölgenin terörden temizlenmesiyle ekonomiye kazandırıldığı vurgulandı. Küresel enerji krizinin yaşandığı mevcut dönemde, yerli üretimin her varilinin stratejik öneme sahip olduğu ifade edildi.

YERLİ ÜRETİMİN ENERJİ İTHALATINA ETKİSİ NEDİR?

Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin yüksekliği göz önüne alındığında, Gabar'dan sağlanan 83-84 bin varillik yerli üretim, ülkenin dışa bağımlılığını azaltma stratejisinde kritik bir ağırlık taşıyor. Yalnızca enerji arz güvenliğini desteklemekle kalmayan bu saha, aynı zamanda yöre halkı için doğrudan ve dolaylı istihdam alanları yaratıyor.

Çorum'daki temasları kapsamında valilik, belediye ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bayraktar, bölgedeki huzur ikliminin sosyal barışa olan katkısının ilerleyen süreçte daha net görüleceğini sözlerine ekledi. Terörsüz bir bölge inşasının, ekonomik refahı kalıcı hale getiren en önemli unsur olduğu yinelendi.