Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından ilçeye kazandırılan Kemer Kültür Evi, deniz turizminin yanı sıra bölgenin tarihi dokusunu merak eden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yerel yetkililerin aktardığına göre, tesisi gezen yerli ve yabancı turistler, Kemer'in geçmiş sosyal yaşantısına ait eşyaları yakından inceleme fırsatı buluyor. Sergilenen objeler, yöre halkının geleneksel yaşam tarzını ve kültürel evrimini gözler önüne seriyor.

ZİYARETÇİLERE REHBERLİK HİZMETİ

Tesis sorumlusu ve yerel tarihçi Ramazan Kar, misafirlere eşlik ederek eserlerin kullanım amaçları ve hikayeleri hakkında detaylı bilgiler veriyor. Ziyaretçiler, bölgenin geçmişteki yaşam biçimi ve kültürel değerlerine dair merak ettikleri sorulara doğrudan uzmanından yanıt bulabiliyor.

KEMER'DE KÜLTÜREL TURİZMİN ÖNEMİ NEDİR?

Geleneksel olarak deniz, kum ve güneş turizmiyle öne çıkan Kemer gibi destinasyonlarda bu tür merkezler, turizmin çeşitlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kültür Evi, tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlarken, ilçenin turizm potansiyeline kültürel bir derinlik katıyor.