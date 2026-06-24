Sosyal medya paylaşımlarına göre, oyuncu İrem Helvacıoğlu ve meslektaşı Ege Kökenli kızlarıyla birlikte bir araya gelerek yeni kareler paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Ural Kaspar'dan ayrılan Helvacıoğlu, kızı Sora ve Kökenli'nin yeni doğan bebeğiyle çekilen fotoğrafları takipçilerine aktardı.

EGE KÖKENLİ BEBEĞİNİN İSMİNİ DUYURDU

Bir süre önce anne olma sevinci yaşayan ve hamilelik sürecini gözlerden uzak geçiren Ege Kökenli, doğum sonrasında bebeğinin yüzünü ve ismini gizli tutmayı tercih etmişti. Takipçilerinden gelen sorular üzerine açıklama yapan oyuncu, kızına "Tal" ismini verdiklerini bildirdi. Kökenli, ismin gizlenmesi gibi özel bir çabası olmadığını, sadece doğum heyecanıyla bu detayı paylaşmayı unuttuğunu ifade etti.

TAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

"Tal" kelimesi sözlük anlamı olarak "çiğ" ifadesini karşılarken, aynı zamanda "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" manasını taşıyor. Lior Ahituv ile 2022 yılında evlenen Kökenli, daha önce 22 haftalık hamileyken nadir görülen bir komplikasyon sebebiyle bebeğini kaybetmişti. Bu zorlu sürecin ardından dünyaya gelen bebeklerine verilen Tal ismi, ailenin kayıp sonrası yaşadığı toparlanma döneminin bir yansıması olarak öne çıkıyor.