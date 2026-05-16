AK Parti grubu tarafından hazırlıklarında sona gelinen yeni üniversite affı düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Paylaşılan bilgilere göre, Temmuz 2022 tarihinden itibaren yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim hayatlarına dönmelerini sağlayacak taslak, disiplin cezalarında da önemli değişiklikler içeriyor.

Düzenlemenin kapsamı, hazırlık sınıflarından başlayarak ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyelerinin tamamını içine alacak şekilde genişletiliyor. Kendi isteğiyle üniversiteden kaydını sildiren kişilerin de bu haktan yararlanmak için başvuru yapabileceği aktarıldı.

BÖLÜM DEĞİŞTİRME VE YATAY GEÇİŞ İHTİMALİ

Yeni taslağın en dikkat çeken maddelerinden biri, afla üniversiteye dönecek öğrencilere sunulması planlanan alan değiştirme hakkı oldu. İlgili düzenleme hayata geçerse, üniversiteye giriş puanı yeterli olan adaylar, aynı puan türüyle alım yapan farklı programlara geçiş yapma imkanı bulacak. Bunun yanı sıra, geri dönen öğrencilere Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim bölümlerine yatay geçiş hakkı tanınması da masadaki seçenekler arasında bulunuyor.

SON SINIFLARA EK SINAV HAKKI KİMLERİ KAPSIYOR?

Azami öğrenim süresini doldurmuş son sınıf öğrencileri için de yeni bir fırsat kapısı aralanıyor. Taslağa göre, başarısız olunan veya daha önce hiç alınmayan tüm dersler için öğrencilere iki ek sınav ve ders tekrarı hakkı verilmesi öngörülüyor. Ayrıca tıp, turizm, tarım, gastronomi ve veterinerlik gibi alanlarda tüm teorik derslerini veren ancak uygulamalı eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilere de pratik eğitimlerini bitirme şansı sunulacak. Bu adımın, eğitimini tamamlayıp sektöre atılmayı bekleyen binlerce öğrencinin mezuniyet sürecini hızlandırması ve staj mağduriyetlerini gidermesi bekleniyor.

DİSİPLİN CEZALARINDA YENİ DÖNEM

Af düzenlemesi öğrencilere dönüş yolu açarken, kampüs içindeki disiplin kurallarını da yeniden şekillendiriyor. Taslak metne göre, üniversitelerde terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyet yürüten, şiddet ya da nefret içerikli bildiri, afiş ve pankart asan veya dağıtan öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi planlanıyor. Yetkililer, affın kesin kapsamı ve yürürlük tarihi ile ilgili son kararın henüz verilmediğini bildirdi.