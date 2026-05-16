Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde faaliyet gösteren terzi Arslan, ilçenin kültürel miraslarından olan bordo kuşaklı Alanya şalvarını yaşatmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 metrekarelik atölyesinde çırağıyla birlikte üretim yapan Arslan, geleneksel kıyafeti hem yerli halka hem de dünyaya tanıtıyor. Yumurta topuk ayakkabı, beyaz çorap, şalvar, bel kuşağı, ipek gömlek, cepken, köstekli saat ve şapkadan oluşan tam takım yöresel kıyafet 8 bin liradan alıcı buluyor.

Mesleğe 1988 yılında çırak olarak adım atan ve 1996'da kendi işletmesini kuran Arslan, o tarihten bu yana şalvar dikimini sürdürüyor. Kırsal kesimdeki yaşlıların günlük hayatta kullandığı bu tam takım kıyafet, son yıllarda özel günlerde de tercih ediliyor. Geleneksel zanaat, düğün ve kına gecelerinde damatların giymesiyle yeni bir popülerlik kazandı.

YABANCILAR VE TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR

Yöresel kıyafetlere yönelik talep yalnızca yerli halkla sınırlı kalmıyor. İlçede yerleşik olarak yaşayan yabancılar ve turistler de Alanya kültürünü yansıtan bu özel tasarımlara yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Alman ve Hollandalı turistlerin, yılda bir kez düzenlenen Alanya gecelerine bu yöresel kıyafetlerle katıldığı belirtiliyor.

COĞRAFİ İŞARET KÜLTÜREL MİRASI NASIL KORUYACAK?

Alanya şalvarının tescillenmesi ve aslına uygun üretilmesi amacıyla resmi adımlar da atıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem'in öncülüğünde ve Alanya Yörükler Derneği girişimleriyle ürün için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Alanya şalvarının üretim standartlarının koruma altına alınması ve kültürel turizm pazarında katma değerli bir ürüne dönüşmesi bekleniyor.

TAM TAKIM 8 BİN, TEK ŞALVAR BİN LİRA

El emeğiyle üretilen kıyafetlerin fiyatlandırması, kullanılan parça sayısına göre değişiklik gösteriyor. Sekiz farklı parçadan oluşan tam takım Alanya şalvarı yaklaşık 8 bin TL civarında satışa sunuluyor. Sadece alt parça olarak şalvarı satın almak isteyen müşteriler ise bu ürüne yaklaşık bin TL ödeyerek sahip olabiliyor. Zanaatkar Arslan, kamu kurumlarının desteğiyle alınacak coğrafi işaretin ardından üretimi Avrupa ve dünya pazarına taşımayı hedefliyor.