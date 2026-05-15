Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde 203 şubesi bulunan iki otobüs firması konkordato talebinde bulundu. Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, aralarında Cesur Bingöl Seyahat'in de yer aldığı şirketlere 3 ay süreyle geçici mühlet verildiği açıklandı.

Haber Merkezi kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, süreç 6 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Mahkeme, firmaların mali tablolarının düzelip düzelemeyeceğini denetlemek amacıyla geçici konkordato komiserleri görevlendirdiğini bildirdi. Doğu Anadolu bölgesi ağırlıklı olmak üzere birçok noktaya sefer düzenleyen şirketlerin, yüksek işletme ve akaryakıt maliyetleri nedeniyle bu yola başvurduğu öne sürüldü.

FİRMALARIN FİLO VE ŞUBE BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Sektörde uzun yıllardır yer alan firmaların, toplamda 203 şube ve yazıhane üzerinden hizmet yürüttüğü belirtiliyor. Cesur Bingöl Seyahat'in filosunda Travego, Tourismo ve Setra marka 30'un üzerinde modern yolcu otobüsü bulunuyor. Araçların teknolojik donanımlara sahip olduğu ve günlük sefer sayısının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

ALACAKLILAR İÇİN YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mahkemenin yayımladığı ilana göre, şirketlerden alacağı bulunan kişi ve kurumların karara itiraz etmek için 7 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu süre zarfında alacaklılar, ellerindeki belgelerle birlikte mahkemeye dilekçe sunarak konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek. Üç aylık geçici mühlet boyunca firmalar sefer faaliyetlerine devam edecek ancak tüm mali işlemler atanan komiser heyetinin onayına tabi olacak.

Son dönemde artan akaryakıt fiyatları ve işletme giderleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan birçok firmayı ekonomik olarak zorluyor. Sektör temsilcileri, maliyet yükünün hafifletilmesi için destek adımlarının atılmaması halinde benzer iflas veya konkordato süreçlerinin artabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.