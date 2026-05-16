Kariyerine İspanya'da devam eden 37 yaşındaki deneyimli santrfor Robert Lewandowski, sezon sonunda Barcelona formasına veda edeceğini açıkladı. Yıldız oyuncu, ayrılık kararını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla kamuoyuna duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı açıklamaya göre, zorluklarla ve yoğun çalışmayla geçen dört yılın ardından takımdan ayrılma vaktinin geldiğini belirten Lewandowski, görevini tamamlamış olmanın huzurunu yaşadığını vurguladı. Katalonya'yı 'yeryüzündeki yeri' olarak nitelendiren golcü oyuncu, taraftarlardan ilk günden itibaren gördüğü sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.

BAŞKAN LAPORTA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Veda mesajında kulüp başkanı Joan Laporta'ya da değinen Lewandowski, kariyerinin en inanılmaz dönemini yaşama fırsatını kendisine sunduğu için başkana teşekkürlerini iletti. Barcelona'nın artık ait olduğu yere geri döndüğünü belirten tecrübeli isim, kulüpteki misyonunu başarıyla tamamladığının altını çizdi.

BARCELONA KARİYERİNDE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Dört sezonluk İspanya macerasında istikrarlı bir performans sergileyen 37 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibiyle önemli başarılara imza attı. Lewandowski'nin Barcelona kariyerinde kazandığı kupalar arasında 3 İspanya LaLiga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) yer alıyor.