ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik askeri hareketliliğini yeniden artırdığı öne sürüldü. New York Times'ın (NYT) Orta Doğu konusunda yetkili iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, gelecek hafta gibi yakın bir tarihte İran'a yönelik yeni saldırıların başlaması ihtimaline karşı yoğun bir hazırlık yürütülüyor. Kaynaklar, bu hareketliliğin ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan en kapsamlı hazırlık olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahaleyi yeniden başlatma kararı alması durumunda masadaki seçenekler netleşiyor. Yetkililerin aktardığına göre, İran'ın askeri tesisleri ile kritik altyapı hedeflerine yönelik yoğun bombardıman planları öncelikli seçenekler arasında bulunuyor.

NÜKLEER TESİSLERE ÖZEL HAREKAT PLANI

Haberde yer alan bir diğer iddia ise nükleer maddeleri ele geçirmek amacıyla sahaya özel askeri birliklerin indirilmesi ihtimali oldu. Trump'a bu seçeneğin sunulabilmesi için mart ayında bazı özel harekat mensuplarının Orta Doğu'ya sevk edildiği ileri sürüldü. Ancak yetkililer, bu tarz bir saha operasyonunun ciddi can kaybı riski taşıdığına ve kesin bir zaferin zor bir hedef olduğuna dikkat çekti.

HEDEFTEKİ İSFAHAN VE HARK ADASI'NIN ÖNEMİ NE?

Bölgede halihazırda talimat bekleyen 5 bin deniz piyadesi ve 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı yaklaşık 2 bin piyade bulunuyor. Operasyona yeşil ışık yakılması halinde bu birliklerin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin merkezi konumundaki İsfahan'daki nükleer tesislere yönlendirilebileceği belirtiliyor. Öte yandan birliklerin, İran'ın küresel enerji piyasalarına açılan kapısı ve petrol ihracatının kalbi sayılan Hark Adası'nı ele geçirme çabalarında da kullanılabileceği, fakat bu senaryonun daha geniş çaplı bir kara gücü gerektireceği ifade edildi.