Halkalı Merkez Mahallesi Cansu Sokak'ta saat 12.00 sularında kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tehlikeli bir olay yaşandı. Yıkım işlemi devam eden bir yapı, kontrolsüz bir şekilde bitişiğinde yer alan 4 katlı binanın üzerine devrildi. Aktarılanlara göre, olay anında söz konusu binanın alt katında faaliyet gösteren bir işletmede müşteri ve çalışanlar bulunuyordu.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI KAYDETTİ

Büyük bir gürültüyle meydana gelen çökme sonrasında, iş yerindekiler ve apartman sakinleri hızla sokağa çıkarak olası bir yaralanmadan kurtuldu. Yıkım ekiplerinin çalışması esnasında yaşanan bu çökme anı ve sonrasında yaşanan panik, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇALIŞANLAR SON ANDA KURTULDU

Olayı yara almadan atlatan iş yeri çalışanı Muhammed Coşkun, çökme anından sadece bir dakika önce dışarı çıktıklarını bildirdi. Coşkun, börekçide masaları topladıkları sırada binanın üzerlerine düştüğünü ve kaçarak canlarını zor kurtardıklarını ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM GÜVENLİĞİ

Bitişik nizam yapıların yoğun olduğu mahallelerde yürütülen kentsel dönüşüm yıkımları, çevre binalar için çeşitli fiziksel riskler barındırabiliyor. İlgili mevzuatlara göre, fiziki mesafenin dar olduğu alanlarda yıkım öncesi çevre güvenliğinin eksiksiz sağlanması ve riskli durumlarda komşu binaların tahliye edilmesi can güvenliği açısından kritik önem taşıyor.