Alanya ilçesinde bulunan İncekum Plajı'nda öğle saatlerinde denize giren bir kişi, dalgaların arasında kaybolarak yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, cankurtaranlar tarafından karaya çıkarılan vatandaşa yapılan tüm müdahaleler yetersiz kaldı.

Bu olaydan kısa süre sonra aynı bölgede bir tehlike daha atlatıldı. Dev dalgalar arasında kalan ve yardım isteyen bir başka kişi, cankurtaran ekiplerinin zamanında müdahalesiyle boğulmaktan kurtarılarak karaya çıkarıldı.

YETKİLİLERDEN GİZLİ AKINTI UYARISI

Peş peşe yaşanan vakaların ardından sahil güvenlik ve plaj yetkilileri vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde gizli akıntı riskinin arttığı bildirildi. Yetkililer, dalgalı havalarda denize girenlerin kıyıdan fazla uzaklaşmaması gerektiğini vurguladı.

ÇEKEN AKINTI DURUMUNDA NE YAPILMALI

Bölge sahillerinde rüzgarlı havalarda sıkça karşılaşılan çeken akıntı (rip akıntısı), profesyonel yüzücüleri bile açığa sürükleyebilecek güce ulaşıyor. Uzmanlar, böyle bir akıntıya kapılan kişilerin paniğe kapılmadan kıyıya doğru değil, sahile paralel şekilde yüzerek akıntının etkisinden çıkabileceğini aktarıyor.