Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Sergen Yalçın ile yolların ayrılma ihtimali üzerine ismi öne çıkan 73 yaşındaki deneyimli teknik adam Şenol Güneş, hakkındaki söylentilere açıklık getirdi. Spor yorumcusu Ali Ece'ye konuşan Güneş, mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR MESAJI

Siyah-beyazlı camiada adının geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenol Güneş, önemli olanın bir göreve gelmekten ziyade o sevgiye layık görülmek olduğunu vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, kendisini bu pozisyona uygun gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkürlerini iletti.

MEVCUT YÖNETİME VE HOCAYA SAYGI

Sergen Yalçın'ın görevine devam ettiğini hatırlatan Güneş, süreç hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti. Son kararın kulüp başkanına ait olduğunun altını çizen Güneş, Yalçın'ın görevi sürdürdüğü bir ortamda niyet belirtmesinin saygısızlık olarak algılanabileceğini ifade etti.

SON GÖREV YERİ TRABZONSPOR OLMUŞTU

Şenol Güneş'in serbest statüde bulunması iddiaları güçlendirirken, tecrübeli teknik adam son olarak Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Bordo-mavili ekipte 27. haftada iç sahada Hatayspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından 11 Mart tarihinde görevinden ayrılmış ve koltuğunu Fatih Tekke'ye devretmişti.